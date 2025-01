Aniversariante, Scarpa recebe elogio no Atlético-MG: "Você é craque"

Bets podem e devem ser banidas do futebol no país

As razões de Jardine para recusar oferta do Botafogo

Gustavo Scarpa foi contratado pelo Atlético-MG no começo da temporada 2024, após passagens sem grande destaque por Inglaterra e Grécia. Ele encerrou o ano com 65 jogos, 9 gols e 11 jogos, participando de uma campanha com altos e baixos, com o título mineiro e as finais na Copa do Brasil e Libertadores da América.