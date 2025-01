Alvo do Botafogo, André Jardine indica permanência no México

O técnico André Jardine retornou ao México neste domingo e deu sinais de que irá continuar no comando do América. Desta forma, o treinador não pretende assumir, agora, o comando do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, na vaga deixada pelo português Artur Jorge.

No desembarque na Cidade do México, Jardine falou com os jornalistas. Sem dar muitos detalhes, deixou a entender que estava retornando para continuar seu trabalho no atual tricampeão mexicano.

"Tudo certo, voltando a trabalhar com bastante motivação", disse o comandante, que já passou pelo São Paulo e foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio.