Vice do Corinthians diz que Garro está "abatido" e afirma: "Contamos com ele na apresentação"

"Ele tem todo o apoio do clube, do estafe e aguardamos ele aqui assim que possível. Por enquanto nós contamos com ele para a apresentação no dia 7. Não teve nenhuma alteração, mas vai depender também da autoridade policial da Argentina. Estamos conversando com o advogado do Garro e esperamos ele para a apresentação", complementou Mendonça.

Entenda o caso

O meia Rodrigo Garro se envolveu em acidente que matou Nicolás Chiaraviglio, motociclista de 30 anos, por volta das 4h30 (de Brasília) deste sábado, na província argentina de La Pampa.

Armando Aguero, procurador-geral da cidade natal do jogador corintiano, confirmou à CNN que Garro testou positivo no bafômetro, com o resultado de 0,5 gramas de álcool por litro de sangue. Em La Pampa, não há qualquer tolerância de álcool para dirigir.

Garro chegou a ser preso preventivamente, mas foi liberado e está em sua casa.

Uma eventual prisão do jogador aconteceria apenas ao final do julgamento, caso o juiz o considere culpado. O crime de homicídio culposo agravado por alcoolemia pode resultar de três a seis anos de prisão, segundo o Código Penal argentino.