São Paulo dribla alta pedida de Enzo Díaz e avança para contratar lateral

Giuliano Galoppo já fez o caminho inverso. O volante argentino, inclusive, viajou neste sábado para San Martín de Los Andes para a pré-temporada do River Plate, aparecendo em vídeos uniformizado, embora não tenha sido anunciado oficialmente - o que é apenas questão de tempo.

Com o avanço nas conversas para a contratação de Enzo Días e o acordo com Wendell, o São Paulo está perto de resolver a maior carência do elenco nos últimos tempos: a lateral esquerda.

Vale lembrar que a diretoria tricolor ainda busca um lateral direito no mercado para preencher a lacuna deixada por Rafinha. Natanael, do Coritiba, é monitorado pelo São Paulo há tempo, mas, pelo menos por enquanto, as conversas ainda são embrionárias.