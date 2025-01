Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolve em acidente com morte na Argentina, diz jornal local

O meia Rodrigo Garro, camisa 10 do Corinthians, se envolveu em um acidente grave na madrugada deste sábado na Argentina, onde passa suas férias. Um motociclista de 30 anos se chocou com a caminhonete do jogador e morreu no local. De acordo com informações do jornal El Diario de La Pampa, Garro testou positivo para uma pequena quantidade de álcool no sangue.

O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã (horário da Argentina) na cidade de General Pico, na província de La Pampa. A vítima foi identificada como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que pilotava uma moto e se chocou contra a Dodge Ram conduzida por Garro.

Ainda segundo informações do jornal argentino, o promotor da cidade, Francisco Cuenca, confirmou que Rodrigo Garro foi detido preventivamente, mas que deverá recuperar a liberdade em breve, visto que a taxa de álcool presente no sangue do meia apresentou medição positiva, em torno de 0,5 gramas.