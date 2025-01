Nova gestão do Flamengo inicia reformulação no departamento médico

A nova gestão do Flamengo iniciou uma reformulação no departamento médico com a saída de Marcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento. Neste sábado, segundo o ge, Tannure foi demitido do clube. A reunião teve a presença de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente rubro-negro.

Tannure, assim, deixa o Flamengo após quase 23 anos. A nova diretoria inicia reformulação no setor. José Luiz Runco deve retornar ao clube e assumir o cargo de diretor-médico geral.