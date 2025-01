Hugo Calderano é decisivo em título de seu time na Copa da Alemanha

Hugo Calderano iniciou a temporada 2025 com um resultado expressivo. O brasileiro teve grandes atuações neste sábado na conquista de sua equipe, o Liebherr Ochsenhausen, na Copa da Alemanha de tênis de mesa.

No confronto final da competição, Hugo Calderano garantiu dois pontos para seu time no triunfo por 3 a 1 contra o Saarbrücken-TT. Primeiro, ele superou o esloveno Darko Jorgic, número 11 do mundo, por 3 a 1, parciais de 11-6, 11-2, 8-11 e 11-9.