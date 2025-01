Grêmio anuncia novo treinador de goleiros para 2025

Em reformulação, o Grêmio definiu mais um integrante de sua nova comissão técnica. Neste sábado, o clube gaúcho divulgou o nome de Mateus Famer como o novo treinador de goleiros do elenco principal.

O profissional estava no Vasco desde 2023. Trata-se de um velho conhecido do clube: Mateus Famer integrou as categorias de base do Grêmio por 12 anos.