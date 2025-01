Férias? Yuri Alberto e Gustavo Henrique treinam juntos antes de reapresentação no Corinthians

Em reta final de férias, alguns jogadores do Corinthians já começaram a "aquecer os motores" antes da reapresentação no CT Joaquim Grava, marcada para a próxima terça-feira. O atacante Yuri Alberto e o zagueiro Gustavo Henrique, por exemplo, treinaram juntos na manhã deste sábado.

Em registros no Instagram, é possível ver a dupla participando de atividades de força e movimentação com o auxílio de um profissional, ainda sem contato com a bola. "Vamos 10", escreveu Yuri na legenda de um dos vídeos, marcando o beque.