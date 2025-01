Empresário de Rômulo garante meia no Palmeiras para a temporada de 2025: "Totalmente comprometido"

O meio-campista Rômulo não teve muitas chances no Palmeiras na temporada de 2024. Apesar disso, o atleta de 23 anos despertou interesse de outros clubes. O empresário do meia, Luís Felipe Conte, porém, se manifestou sobre as especulações e descartou a saída do jogador do Verdão nesta temporada.

"Em razão das recentes notícias veiculadas na imprensa sobre vários clubes interessados no Rômulo, reafirmo que o atleta permanece totalmente comprometido com o Palmeiras e seguirá no clube para a temporada 2025", disse em nota enviada à imprensa.

Mais cedo, o Nosso Palestra havia publicado o interesse do Vitória, que queria o empréstimo do atleta, contratado pelo Verdão após o Campeonato Paulista de 2024.