Corinthians pode ter reforço de jovens do sub-20 para a pré-temporada; entenda a situação

Neste ano, alguns nomes de relevância da equipe sub-20 ficaram de fora da lista para a Copa SP, como William (zagueir0), Thomas Agustin (volante), Yago (volante), Guilherme Henrique (atacante) e Beto (atacante). Já do sub-17, as ausências mais notadas foram as de Lucas Souza (lateral direito), Lorenzo (zagueiro), Bruno Xavier (volante) e Molina (meia).

Além dos jogadores que não participarão da Copinha, o departamento profissional pode solicitar que até mesmo atletas relacionados integrem os treinos preparatórios para a temporada. Nomes como dos atacantes Luiz Fernando e Gui Negão, que foram chamados pelo técnico Ramón Díaz para jogos da reta final do último Brasileirão, surgem como favoritos.

O Corinthians ainda não oficializou nenhuma contratação para 2025 e perdeu alguns jogadores em relação à última temporada, como Fagner, Matheus Araújo, Caetano e Ruan Oliveira. Pedro Henrique deve ser o próximo a fazer suas malas, rumo ao Ceará.

Além dos atletas que deixaram o clube, o Corinthians não contará com o goleiro Felipe Longo e o volante Breno Bidon na preparação para o Campeonato Paulista, ambos convocados pela Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano, na Venezuela.

O Corinthians faz sua estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro (quinta-feira), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Já os garotos do sub-20 iniciam sua jornada na Copinha neste sábado, contra o Gazin Porto Velho-RO, às 21h30 (de Brasília).