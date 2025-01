Corinthians mantém contato com Garro e aguarda término das investigações sobre acidente

? A24.com (@A24COM) January 4, 2025

O acidente ocorreu por volta das 4h30 (de Brasília), em um cruzamento que, conforme informado por vizinhos, tem pouca sinalização, o que pode ter contribuído para a baixa visibilidade de ambos os motoristas, principalmente no início da madrugada, ainda sem a luz do sol.

Os investigadores do caso trabalham na reconstrução do acidente e estão sendo avaliados fatores como a velocidade dos veículos, as condições da estrada e a manobra realizada por Garro no momento da colisão. Testes de bafômetro e outros detalhes são analisados para determinar responsabilidades legais.

Rodrigo Garro chegou ao Corinthians no início de 2024 e logo se tornou fundamental na equipe do Timão. Ao fim da temporada, o argentino acumulou 13 gols e 14 assistências pelo clube do Parque São Jorge, sendo eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota completa divulgada pelo Corinthians sobre o acidente de Rodrigo Garro neste sábado:

"Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal.