Com dois de Lewandowski, Barcelona vence time da quarta divisão e avança às oitavas da Copa do Rei

Os gols do jogo

O Barcelona abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Frenkie de Jong cruzou pela direita, Araujo cabeceou para a área, e Eric García, abriu o placar após cabeceio certeiro. Dez minutos mais tarde, o time catalão ampliou. Depois de cobrança de falta de Pablo Torre, Lewandowski cabeceou, a bola desviou no zagueiro e parou no fundo da rede.

Na segunda etapa, os comandados Hansi Flick trataram de ampliar logo no primeiro minuto, novamente com Lewandowski. O atacante recebeu de Pablo Torre de frente para o gol, dominou, bateu para o gol e fez o terceiro. Aos dez, Pablo Torres deixou o dele no jogo. Fabrega saiu errado e deu a bola de presente para Torre, na pequena área. O meia aproveitou e estufou a rede.

Confira outros resultados da Copa do Rei:

Huesca 0x1 Betis



Tenerife 1×0 Osasuna