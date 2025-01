Com César Sampaio, Santos treina pela primeira vez em 2025 e inicia preparação para o Paulistão

Na manhã deste sábado, sob comando do novo técnico Pedro Caixinha, o Santos realizou no CT Rei Pelé seu primeiro treino em 2025. As atividades contaram com a presença de César Sampaio, novo auxiliar técnico fixo do time praiano.

Formado na base do Santos, o ex-defensor passa a integrar a comissão de Caixinha. A equipe deu continuidade à pré-temporada, iniciada na sexta-feira com exames médicos, e começou a preparação para o Campeonato Paulista.

Além disso, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, que retornaram de empréstimo do Grêmio e do Shimizu S-Pulse, do Japão, respectivamente, participaram das atividades.