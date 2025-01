César Sampaio assume o cargo de auxiliar técnico fixo do Santos

Veja a nota completa divulgada pelo Santos neste sábado:

"Como diz o ditado popular, "o bom filho à casa torna". Seguindo nos planos de reestruturação da equipe técnica do elenco profissional do Santos Futebol Clube, o experiente César Sampaio passa a integrar o grupo. O "Menino da Vila" assume como novo auxiliar técnico fixo do clube convidado pelo CEO da instituição, Pedro Martins.

Com vivência no cargo, César Sampaio terá funções importantes no cotidiano da equipe. Será responsável por dar todo o suporte e auxílio à comissão técnica de Pedro Caixinha, além de ser o líder que conectará as práticas e as rotinas com a identidade e o DNA do Clube. Através de uma nova diretriz no departamento de futebol, o auxiliar fixo do clube contribuirá com estudos e análises para documentar os critérios inegociáveis do Santos FC na gestão técnica - perfil de jogo, perfil de atleta e rotinas exigidas.

Também será o profissional responsável por realizar a ligação com a categoria sub-20 do Santos, por meio da compreensão do perfil individual dos atletas, com projeção futura e a criação de um plano individualizado de trabalho e desenvolvimento dos talentos. Outra importante atribuição será realizar a interface e o relacionamento com os jogadores da equipe principal.

Pedro Martins destaca a importância de contar com um profissional com a experiência de César Sampaio neste momento de reconstrução. "Além de ter identidade com o Clube, por ter sido formado aqui, ele vivenciou e se destacou em todos os estágios no alto nível do futebol, como atleta e depois na comissão técnica, atuando, inclusive, na seleção brasileira. É um grande reforço que nos ajudará muito", afirma o CEO do Santos FC"