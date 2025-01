Bahia estreia na Copinha com vitória sobre o Sergipe em Capivari

O Bahia venceu o Sergipe por 2 a 0 neste sábado, na Arena Capivari, pela primeira rodada do Grupo 16 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Gerald e Dell, de pênalti.

Com o resultado, o Bahia assumiu a liderança do Grupo 16. O Capivari, dono da casa, também possui três pontos, já que venceu seu jogo de estreia, mas por 1 a 0, sendo superado no saldo de gols.

Os gols