Atual campeão, Corinthians supera Porto Velho e estreia na Copinha com vitória

Neste sábado, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), o Corinthians, atual campeão, estreou pela Copinha com vitória de 2 a 0 sobre o Porto Velho-RO. Os gols da partida da primeira rodada do grupo 27 foram marcados por Bahia, Araújo e Juninho.

O Timão, além de atual campeão, é o primeiro vencedor da Copinha (1969) e o time que tem mais taças, com 11 no total.

Desta maneira, com três pontos, o Corinthians largou a Copinha na liderança do grupo. Por sua vez, o Porto Velho-RO ficou na lanterna. O Santo André, que bateu o Rio Branco-AC por 2 a 1, é o terceiro lugar.