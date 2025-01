Araújo vibra, mas admite "gol sem querer" em estreia do Corinthians na Copinha

Neste sábado, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), o Corinthians, atual campeão, estreou pela Copinha com vitória de 3 a 0 sobre o Porto Velho-RO. Araújo, autor do segundo gol corintiano, destacou o sentimento após o triunfo.

"Emoção muito grande conseguir jogar com uma torcida como essa. Incrível representar um clube como esse. Sonho de criança sendo concretizado", começou o jovem jogador.

O gol do atleta saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Araújo, dentro pequena área, apareceu na primeira trave e tocou de calcanhar, encobrindo o goleiro do Porto Velho-RO e anotando um belo gol para o Timão. O jogador, porém, revelou que o tento foi "sem querer"