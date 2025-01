Após deixar o Botafogo, Artur Jorge é oficializado como técnico do Al-Rayyan

Algumas horas após ter confirmada a saída do Botafogo, o técnico Artur Jorge oficializou o seu destino. Neste sábado, o português foi anunciado como novo comandante do Al-Rayyan, do Catar.

As bases financeiras do acordo não foram divulgadas. Em post nas redes sociais, o Al-Rayyan destacou apenas que o contrato do novo treinador será válido até 2027.

No comando do Al-Rayyan, Artur Jorge irá trabalhar com um jogador que fez sucesso no futebol brasileiro. Trata-se do atacante Róger Guedes, ex-Corinthians.