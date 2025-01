Vini Jr. pede "perdão" ao elenco do Real Madrid após expulsão em jogo do Espanhol

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, Vinicius Júnior pediu perdão ao elenco do Real Madrid. Isso porque o brasileiro eleito melhor do mundo foi expulso na vitória por 2 a 1 da equipe sobre o Valencia, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Perdão e obrigado, equipe!", escreveu o atacante, que recebeu cartão vermelho aos 34 minutos do primeiro tempo, após atingir o rosto do goleiro Dimitrievski com as mãos.

Entretanto, mesmo com um a menos, o time de Madrid seguiu pressionando e conseguiu o empate aos 40 minutos, com Modric. O camisa 10 recebeu passe de Bellingham e, dentro da grande área, finalizou na saída do goleiro.