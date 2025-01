Red Bull Bragantino anuncia a saída de nove jogadores; confira os nomes

Já os contratos de Marcos Paulo e de João Victor chegaram ao fim. Assim, retornaram para o Nova Iguaçu. Caicedo se despedirá do clube no próximo dia 10, enquanto Kelvin Florez, por sua vez, já retornou ao Atlético Nacional-COL, clube que pertence.

Por fim, o atacante Everton teve seu contrato rescindido. O atleta irá para a Portuguesa-RJ.

O Red Bull Bragantino estreia na temporada no próximo dia 16 (quinta-feira), contra o Corinthians, no Estádio Nabi Abi Chedid. A bola rola às 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Paulistão.