Presidente do Santos admite agilizar busca por reforços e vê demissões com naturalidade: "São ciclos"

"A velocidade das negociações é algo normal. Nós não queremos apenas justificar contratações, queremos trazer jogadores que venham dar um peso e uma qualidade à equipe visando as competições de 2025", disse o dirigente em entrevista ao De Olho no Peixe.

"A prática faz com que a gente tenha o tempo necessário para que o planejamento, com o perfil daquilo que é pretendido com as contratações, seja concluído. Não é uma questão de preocupação. É uma questão de agilizar os processos com os profissionais que agora estão desenvolvendo as suas tarefas", acrescentou.

Marcelo Teixeira, ainda, foi questionado sobre as demissões de Alexandre Gallo, Marcelo Fernandes, Carlito Macedo e Arzul. O presidente vê as saídas com naturalidade e aponta fim de ciclo.

"Cumpriram bem os seus trabalhos. As missões dadas foram cumpridas de uma forma completa. São ciclos que se acabam, naturalmente esses ciclos fazem com que os profissionais tenham os seus trabalhos reconhecidos, mas o Santos precisa continuar caminhando a traçando novos planos", avaliou.

A saída dos quatro profissionais coincide com a chegada do CEO Pedro Martins ao Santos. O profissional foi contratado pelo presidente Marcelo Teixeira logo após ser campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, em 2024.