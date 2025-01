Preparador de goleiros Arzul se despede do Santos: "Vou levar vocês eternamente no meu coração"

Arzul deu início a sua passagem pelo Santos em 1998, na equipe de futsal e começou sua carreira como preparador de goleiros no ano seguinte. Ele se aposentou do futsal em 2000, devido a uma lesão no joelho.

Um dos profissionais mais respeitados no Alvinegro Praiano, Arzul soma 1035 partidas atuando como preparador pela equipe principal e trabalhou com 23 treinadores ao longo do período.

Sebastião Martins Oliveira Júnior recebeu o apelido de Arzul devido a sua semelhança com o goleiro Arzú, que jogou a Copa do Mundo de 1982 por Honduras.

Em 2020, após ter completado 22 anos de clube, Arzul foi homenageado no CT Rei Pelé, tendo o seu rosto pintado no famoso muro que exibe grandes ídolos da história do Santos. Atualmente, o muro passa por uma ampla reforma.

Logo após a saída de Arzul, o Santos anunciou os desligamentos do diretor de futebol Alexandre Gallo, do auxiliar técnico Marcelo Fernandes e do preparador físico Carlito.