Palmeiras renova com heroína de final do Paulista de 2024 e mais quatro goleiras do time feminino

A #AcademiaDeGoleiras segue firme

Natascha, Kate Tapia e Bruna Hirata renovaram seus contratos e permanecerão no elenco das Palestrinas!

Palmeiras Feminino January 3, 2025

Contratada pelo Verdão em 2022, Amanda foi campeã da Libertadores (2022) e do Campeonato Paulista (2022 e 2024). A jogadora tem 36 jogos com a camisa do Alviverde.

Enquanto Natascha assumiu a titularidade do Verdão no ano passado, após se recuperar de um rompimento no tendão de aquiles. A atleta disputou 23 jogos pelas Palestrinas e conquistou um Campeonato Paulista (2024)

Bruna Hirata e Ravena disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo time feminino na última temporada, pela primeira vez na história das Palestrinas.