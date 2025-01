Juventude anuncia renovação de contrato de Gilberto até o final de 2025

Seguimos JUntos, Gilberto ??

O centroavante, vice-artilheiro Jaconero na última temporada com 11 gols, renovou contrato para 2025. Vamos em busca de mais nesse ano de calendário cheio, com Gauchão, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão! #Juventude #ECJ pic.twitter.com/6UPxqSZK4L

? E.C. Juventude (@ECJuventude) January 3, 2025





Gilberto também acumula passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro, dentre eles Internacional, Vasco, Bahia e Sport. Fora do Brasil, vestiu as cores do Toronto FC (Canadá), Chicago Fire (EUA), Yeni Malatyaspor (Turquia) e Al Wasl (Emirados Árabes Unidos).

O Juventude retorna aos gramados no dia 22 de janeiro, quando recebe o Ypiranga, no Alfredo Jaconi, pela estreia do Campeonato Gaúcho. O confronto ainda não tem horário definido.