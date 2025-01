João Fonseca vence tenista britânico e é finalista do Challenger de Camberra

O primeiro set do jogo contra Fearnley foi totalmente dominado pelo brasileiro, que confirmou todos os seus serviços e quebrou uma vez o do adversário. O britânico não teve oportunidade de quebrar João Fonseca dentro deste set e o carioca não teve dificuldades de fechar o primeiro set em 6 games a 3.

Já no segundo set de partida, o cenário se repetiu, com duas quebras de serviço para o brasileiro. João Fonseca fechou novamente em 6 a 3 e deu números finais ao jogo.

Foi a nona vitória consecutiva de João Fonseca, que está invicto desde sua conquista no Next Gen Finals, em Jeddah. O Challenger de Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open. João jogará o qualificatório do Grand Slam a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro.