João Fonseca se demonstra feliz com atuação e faz projeção da final em Camberra

Em uma sequência de nove vitórias seguidas na temporada, o tenista João Fonseca chegou à final do Challenger de Camberra na madrugada desta sexta-feira, ao derrotar o britânico Jacob Fearnley por 2 sets a 0. O brasileiro gostou de sua atuação na partida, muito positiva segundo ele.

"Foi um jogo bom, cada rodada que vai passando o nível vai aumentando. Consegui manter meu nível, fiz muito bem de seguir firme no primeiro set e depois no segundo set. Não peguei algumas oportunidades e não me frustrei, segui lutando. Foi um jogo muito positivo", disse João.