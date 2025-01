Hansi Flick adota cautela e confia na diretoria do Barça para resolver imbróglio com Dani Olmo

O técnico Hansi Flick concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e preferiu adotar cautela sobre a situação do meia Dani Olmo, excluído por La Liga da competição por conta de problemas de fair-play financeiro do Barcelona. O treinador disse confiar na diretoria do clube para resolver o imbróglio.

"Não quero falar sobre esse assunto, não é meu trabalho, meu trabalho é reajustar a equipe com os jogadores disponíveis. Nós estamos falando com o presidente. Confio no clube, confio nas pessoas que estiveram envolvidas", disse Flick.