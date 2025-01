Gyokeres marca três, mas Sporting empata com Vitória de Guimarães pelo Português

Nesta sexta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Português, o líder Sporting visitou o Vitória de Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques e empatou por 4 a 4. Os gols dos visitantes foram marcados por Gyokeres (3) e Francisco Trincão, enquanto Tiago Silva, Kaio Cesar, João Mendes e Dieu-Merci garantiram os tentos para os mandantes.

Com o resultado, o Sporting se encontra agora com 41 pontos. O time pode perder a liderança para o Porto. O adversário, que teve seu jogo contra o Nacional adiado por conta do nevoeiro, aparece logo atrás, com um ponto a menos. Do outro lado, o Vitória de Guimarães seguiu em sexto lugar, agora com 25 somados. O time pode perder a posição ao longo da rodada.

O Sporting retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Porto, pela semifinal da Copa da Liga. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Já o Vitória de Guimarães encara o O Elvas, pelas oitavas da Taça de Portugal. A partida acontece no domingo (12), às 11h, no Campo Domingos Carrilho Patalino.