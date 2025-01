Galoppo, do São Paulo, realiza exames médicos e se aproxima de acerto com o River Plate

O meia Giuliano Galoppo, do São Paulo, deve ser anunciado pelo River Plate nos próximos dias. Nesta sexta-feira, o jogador realizou exames médicos no clube argentino e sua saída do Tricolor Paulista está cada vez mais próxima de acontecer.

Em vídeo publicado pela ESPN da Argentina, Galoppo apareceu tirando fotos com torcedores do River antes da realização dos exames. Além dele, também estava no local o ex-Corinthians Matías Rojas, outro iminente reforço do clube argentino.

A chegada de Galoppo ao time argentino seria por empréstimo, com opção de compra, até o final deste ano. Em troca do meia, o São Paulo pode receber o lateral esquerdo Enzo Días para concluir a negociação.