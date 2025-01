Fagner se despede do Corinthians e diz: 'momento de respirar novos ares'

Fagner é o sétimo jogador que mais atuou pelo Corinthians em toda a história, com 578 partidas. "Vestir essa camisa nos últimos 11 anos é para poucos", escreveu o jogador.

Pelo Corinthians, Fagner conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019). As boas atuações no Corinthians renderam ao lateral uma convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Fagner firmou vínculo de empréstimo com o Cruzeiro de uma temporada. Meses antes, o jogador renovou seu contrato com o Corinthians até final de 2026.

Veja o texto de despedida de Fagner:

Chegar aos 9 anos e viver tudo o que vivi foi muito especial. Em duas passagens, títulos importantes, vitórias, derrotas, Seleção de base, Copa do Mundo, Copa América, grandes amigos e uma história escrita - que nunca será apagada.

Ser o sétimo em número de jogos (578) em um dos maiores clubes do mundo me orgulha muito! Vestir essa camisa nos últimos 11 anos é pra poucos.