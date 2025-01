Fábio Carille acompanha primeiro treino no Vasco e afirma: "Podem esperar um time muito comprometido"

O técnico também revelou como foi o primeiro contato com os funcionários do clube e disse estar ansioso para a reapresentação de todo o elenco, que acontece na próxima segunda-feira.

"Esse primeiro contato com os funcionários do clube foi muito legal, acompanhando já o treinamento do Ramon com o sub-20, que vai começar a competição (Carioca) com alguns profissionais. Estou muito feliz e com a expectativa muito grande de fazer um ano maravilhoso aqui com o trabalho de todos", falou.

"Não vejo a hora que chegue o dia 6 para que todos esses atletas se reapresentem e a gente comece a trabalhar para deixar tudo organizado e fazer um ano positivo", concluiu.

Carille fará seu primeiro dia de trabalho na segunda-feira. Nesta sexta, o novo comandante fez a visita somente para acompanhar o elenco vascaíno e conhecer as instalações do CT.