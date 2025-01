Entenda por que 2025 pode ser o ano de Igor Coronado no Corinthians

O meia Igor Coronado foi contratado em fevereiro de 2024 pelo Corinthians sob forte expectativa, mas não correspondeu como o esperado em um primeiro momento. Apesar de brilhos esporádicos, o atleta não conseguiu se firmar de fato como titular, passando por problemas físicos e oscilações ao longo da última temporada. A expectativa de integrantes do clube, no entanto, é que o ano de 2025 do jogador será diferente.

A Gazeta Esportiva separou alguns tópicos que são levados em consideração para essa projeção.

Adaptação e pré-temporada