Dudu comenta parceria com Gabigol e retorno ao Cruzeiro: "Projeto muito grande"

"Deus escreve as coisas no momento certo. O que ficou para trás, ficou para trás. Tenho que olhar para frente, hoje estou aqui vestindo a camisa do Cruzeiro, se tivesse feito algo de errado pode ter certeza que não teria a confiança do presidente, do Pedro Lourenço e do Alexandre Mattos", pontuou.

"Eu estava bem fisicamente e isso foi opção do treinador, eu estava sempre no banco e ele optou por não me colocar. Não penso mais no Palmeiras", disse.