Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço espera fechar contratação de zagueiro entre "hoje e amanhã"

ídolo do Flamengo, Gabigol foi anunciado pelo Cruzeiro na última quarta. Com a camisa do Rubro-Negro, disputou 308 jogos e marcou 161 gols, além de 43 assistências. Em relação aos títulos, foram 13 conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas). O atleta será apresentado oficialmente no próximo sábado, no Mineirão, às 12h (de Brasília).

"Hoje temos Cássio, Dudu e Gabigol, os três maiores jogadores dos seus clubes nos últimos dez anos (Corinthians, Palmeiras e Flamengo, respectivamente), e conseguimos trazê-los para o Cruzeiro. A gente espera que eles, juntamente com o nosso grupo, se encaixem bem e que tenhamos muito sucesso nesse ano", completou Pedro Lourenço.

O novo dono do Cabuloso tem investido pesado no futebol. Além de Gabigol, o empresário acertou a contratação do atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, para 2025. Em 2024, ele também promoveu as chegadas de vários jogadores, dentre eles Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians.