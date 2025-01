Cruzeiro divulga informações para apresentação de suas novas contratações; confira a programação

Esta será a segunda passagem de Dudu pelo Cruzeiro. Ele foi revelado nas categorias de base da equipe. No profissional são 25 jogos, com dois gols e duas assistências. Na sequência, passou por Dynamo Kyiv, Grêmio e Al-Duhail antes de acertar com o Palmeiras.

O jogador chegou ao Verdão em 2015 e se tornou ídolo. Foram 12 títulos e diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Antes da apresentação, a equipe de vôlei do Cruzeiro fará uma volta olímpica com o troféu do Mundial de Clubes masculino. Agora pentacampeão da competição (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024), o Cabuloso também ficou com a prata em 2012 e 2019 e levou o bronze em 2017 e 2022.