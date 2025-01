Corinthians x Gazin Porto Velho: veja informações e onde assistir à estreia do Timão na Copinha

O Corinthians faz sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, neste sábado. O Timão encara o Gazin Porto Velho, de Rondônia, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André.

Atuais campeões, os Filhos do Terrão vão em busca do 12º título da principal competição de base do país. O clube conquistou a taça do torneio em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024.