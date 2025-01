Com Paulista à vista, Abel Ferreira busca se isolar como técnico com mais títulos pelo Palmeiras

O técnico Abel Ferreira irá disputar sua quinta temporada completa Palmeiras em 2025. Com a temporada começando um pouco mais cedo, o português busca se isolar como treinador com mais títulos pelo Verdão. Atualmente, está ao lado de Oswaldo Brandão, com 10 taças cada um.

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, Abel Ferreira comandou o Verdão nas conquistas de dez títulos. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A primeira taça conquistada por Abel no Verdão foi a Libertadores de 2021. O treinador esteve à beira do gramado na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Enquanto o último título foi o do Campeonato Paulista de 2024. O treinador conquistou pelo menos um título por temporada.