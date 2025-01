STF derruba autorização de patrocinadora do Corinthians para atuar nacionalmente

André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), derrubou, via liminar, a atuação de empresas de bets licenciadas pela Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) em território nacional. Esse é o caso da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians e parceira de outros clubes, como Bahia, Ceará e Grêmio.

A Esportes da Sorte e outras empresas que tinham apenas o aval da Loterj foram liberadas a atuar no país, após determinação judicial, no dia 16 de outubro de 2024, com validade até 31 de dezembro.

O Ministério da Fazenda divulgou no último dia de 2024 uma lista com as empresas autorizadas a atuar em solo nacional, sem a presença da Esportes da Sorte. Ao todo, 66 estabelecimentos foram liberados para operar no país, enquanto 52 tiveram aprovação provisória com prazo de 30 dias.