São Paulo corre contra o tempo para ter Wendell na pré-temporada nos EUA

O São Paulo tem uma corrida contra o tempo neste início de 2025 para fechar a contratação do lateral esquerdo Wendell e tê-lo já na pré-temporada nos EUA, onde o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía disputará dois jogos na Flórida.

O elenco tricolor embarca para os EUA no dia 8 de janeiro. Em solo norte-americano Luis Zubeldía comandará treinamentos e colocará o elenco à prova contra o Cruzeiro, dia 15, em Orlando, e Flamengo, dia 19, em Fort Lauderdale.

Wendell já tem todas as bases de contrato acertada com o São Paulo, que agora negocia com o Porto a liberação antecipada do atleta, cujo vínculo com o clube português é válido até junho de 2025.