São Paulo anuncia a contratação da atacante Crivelari, ex-Corinthians e Flamengo

Na tarde desta quinta-feira, o São Paulo anunciou a contratação de Giovanna Crivelari, de 31 anos. A jogadora, que estava no Flamengo, chega com contrato até 31 de dezembro de 2026 e acumula passagens por Corinthians, Santos e pelo próprio Tricolor paulista.

"É um sentimento de responsabilidade, sempre admirei a grandeza e a história do clube, e agora poder fazer parte novamente disso é uma honra. Estou muito motivada para dar o meu melhor", disse a atleta sobre a sensação de vestir a camisa do Tricolor. Na temporada de 2015, Crivelari teve uma passagem pelo São Paulo.

"Minhas expectativas são as melhores possíveis. Quero contribuir para que o time alcance grandes conquistas e também quero evoluir como jogadora. A torcida pode esperar muita dedicação e entrega em campo com a camisa do Tricolor", completou.