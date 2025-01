Santos x Tirol-CE: veja informações e onde assistir à estreia do Peixe na Copinha

O Santos faz sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, nesta sexta-feira. O Peixe encara o Tirol, do Ceará, a partir das 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Os Meninos da Vila vão em busca do quarto título da principal competição de base do país. O clube conquistou a taça do torneio em 1984, 2013 e 2014.

Comandado por Leandro Zago, o Peixe tem como principais destaques os meias Bernardo e Gabriel Bontempo, a joia Nadson, de apenas 15 anos, e também o atacante Juninho, filho de Robinho. O primeiro, no entanto, está lesionado e é dúvida para a partida de estreia.