River Plate mostra interesse em Galoppo e topa emprestar lateral ao São Paulo

O meio-campista argentino Galoppo, do São Paulo, segue agitando o mercado e atrai o interesse do River Plate para sua contratação. O negócio seria feito por meio de um empréstimo de uma temporada, ou seja, até o final deste ano, com opção de compra. O clube de Buenos Aires está disposto a emprestar o lateral esquerdo Enzo Días para concluir a negociação.

Enzo Días, que pode ser envolvido na negociação, é lateral esquerdo e tem 29 anos. A posição é considerada uma carência do Tricolor paulista, após a saída de Welington e Jamal Lewis. Em 2024, ao todo, o atleta participou de 34 jogos com o River Plate, não marcou gol e deu duas assistências. Ele está no clube desde o início de 2023, quando foi contratado em tratativas com o Talleres.

O Santos, de volta à elite do futebol brasileiro, também demonstrou interesse na contratação de Galoppo e as conversas esquentaram na reta final de 2024. Porém, neste momento, o Alvinegro Praiano ganhou a concorrência do River Plate.