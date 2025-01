Perto de despedida, Estêvão tenta conquistar 1° título como protagonista do Palmeiras

O ano de 2025 é o último de Estêvão no Palmeiras. O atacante de 17 anos, contudo, nem irá terminar sua segunda temporada como profissional da equipe alviverde, já que irá se juntar ao elenco do Chelsea a partir de julho, depois da disputa do Super Mundial de Clubes.

Estêvão foi um dos principais nomes do Palmeiras no último ano e tem na conta a conquista do Campeonato Paulista de 2023. Contudo, nessa oportunidade, a joia da base alviverde ainda não havia assumido a titularidade e atuou em apenas cinco jogos do Estadual.

Antes de deixar o Verdão, o atleta de 17 anos tem chance de conquistar mais duas taças a do Paulista e do Mundial. No Estadual, Estêvão busca seu primeiro título com status de protagonista. O Alviverde estreia na competição no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.