Palmeiras x Náutico-RR: veja informações e onde assistir à estreia do Verdão na Copinha

Entre os atletas que disputaram a Copinha, o Verdão conta com quatro deles que devem subir à equipe principal. São o zagueiro Benedetti, o meio-campista Figueiredo e os atacantes Luighi e Thalys.

Nesta edição do torneio, o Palmeiras está no grupo 19, ao lado de Náutico-RR, Oeste e Santa Cruz-AC. Este é o segundo ano consecutivo que o time alviverde tem Barueri como sede.

O Palmeiras conquistou sua primeira Copinha em 2022. Na oportunidade, o Alviverde teve como uma das estrelas da competição o atacante Endrick, hoje no Real Madrid, e venceu o Santos na grande final, que foi disputada no Allianz Parque. Após a goleada por 4 a 0, o Alviverde faturou a inédita taça, sob comando de Paulo Victor Gomes.

No ano seguinte, o Alviverde defendeu o título e conquistou o bicampeonato, algo que não acontecia desde 2014, quando o Santos venceu o torneio por duas duas vezes consecutivas (2013 e 2014). Na decisão daquele ano, o Palmeiras bateu o América-MG, por 2 a 1, no Canindé.

Contudo, em 2024, as Crias da Academia não conseguiram vencer o tri consecutivo e foram eliminadas na terceira fase, após derrota para o Áster Itaquá. No último ano, o Verdão, comandado pelo técnico Lucas Andrade, conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20 ao vencer o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque.