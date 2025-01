No fim, Cruzeiro sofre empate do Real Brasília na estreia da Copinha

O gol do Cruzeiro foi marcado ainda na primeira etapa, com Kaique Kenji. Aos 25 minutos, o atleta pegou o rebote no chute de Gui Meira e concluiu para as redes.

Já aos 49 do segundo tempo, João Carvalho também aproveitou o rebote no chute do companheiro e mandou para o fundo do gol.