Neymar desfalca Al-Hilal em primeiro treino do ano por dores no estômago

Neymar Jr. was unable to attend the team's training today due to experiencing stomach pain ? pic.twitter.com/kwaW7P4GZj

? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 2, 2025

O camisa 10 havia jogado pela úiltima vez no dia 4 de novembro, contra o Esthegal, pela Cham,pions da Ásia, quando entrou no segundo tempo e saiu cerca de 30 minutos depois, tendo rompido o tendão da coxa esquerda. Antes, o brasileiro ficou afastado dos gramados por mais de um ano após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, durante a derrota do Brasil por 2 a 0 contra o Uruguai, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Agora, o Al-Hilal se prepara para seu primeiro compromisso de 2025 e espera contar com Neymar 100% recuperado. A equipe, comandada por Jorge Jesus, na próxima terça-feira (7), enfrenta o Al-Ittihad, pelas quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita, na Kingdom Arena.

O time de Neymar é vice-líder do Campeonato Saudita, com 34 pontos, e líder invicto de sua chave na Champions da Ásia, somando 16 unidades.