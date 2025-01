Juventude anuncia renovação de contrato de Alan Ruschel até o final de 2025

Nesta quinta-feira, através das redes sociais, o Juventude anunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Alan Ruschel até o final de 2025. O antigo vínculo do atleta era válido até 31 de dezembro deste ano.

"Estou muito feliz e realizado por renovar o contrato por mais uma temporada. O Juventude foi o clube que me projetou na carreira, e poder fazer história aqui é algo que me deixa muito orgulhoso. É incrível poder vestir as cores do Verdão mais uma vez", declarou o jogador.