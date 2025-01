João Fonseca vence francês e avança às semifinais do Challenger de Camberra

O brasileiro João Fonseca está voando na Austrália. Na madrugada desta quinta-feira, o tenista venceu o francês Harold Mayot, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Com o resultado, o atleta de 18 anos avançou às semifinais do Challenger de Camberra.

Contra Mayot nesta quinta, o jovem brasileiro teve um primeiro set muito bom, quebrando o saque do francês no primeiro game e abrindo 2 a 0. Depois, João Fonseca conseguiu uma nova quebra no quinto game e teve tranquilidade para fechar em 6/2. No segundo set, o carioca teve mais dificuldades e deixou o adversário abrir 3/1, mas se recuperou sem perder mais nenhuma game e encerrou em 6/3.