Internacional confirma venda do meia Gabriel Carvalho a time saudita

O Internacional confirmou nesta quinta-feira (2) a venda do meia-atacante Gabriel Carvalho ao Al Qadsiah, da Arábia Saudita. A negociação foi concretizada no dia 30 de dezembro.

No entanto, o Gabriel não irá imediatamente para o futebol árabe. De acordo com as normas da Fifa, o jovem poderá integrar a equipe apenas em agosto deste ano, quando completará 18 anos.

O meia iniciou a carreira no Internacional com nove anos, nas categorias de base do clube. Em junho de 2024, ele fez sua estreia como jogador profissional no triunfo do time gaúcho sobre o Vitória, por 2 a 1, em que contribuiu com uma assistência. Aos 16 anos, Gabriel se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Colorado no século.